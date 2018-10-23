Областные спасатели покажут мастерство на пожарном биатлоне

В Мурино 24 октября пройдут соревнования по пожарному биатлону на первенство отрядов федеральной противопожарной службы Ленинградской области.

В состязаниях примут участие сборные команды огнеборцев. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области, участникам предстоит пройти на пожарных автомобилях три этапа – три круга дистанции.

На первом этапе команде из шести человек необходимо по сигналу проехать дистанцию, произвести забор воды с прокладкой рукавной линии и сбить водой мишень на расстоянии 20 метров. На втором круге – выполнить упражнение «заезд в бокс задним ходом», проложить магистральную линию и потушить горящую жидкость в противне. На заключительном этапе пожарных ожидает забор воды с прокладкой рукавной линии и поражение мишени на расстоянии 10 метров. Победителем соревнований станет команда, показавшая не только лучшее время на дистанции, но и свой профессионализм.