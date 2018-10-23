В поселке Лемболово 21 октября в шестой раз прошли массовые районные соревнования «Осенний марафон». Состязания по кроссу и скандинавской ходьбе были приурочены к 100-летию ВЛКСМ.

В празднике спорта приняли участие более 700 человек. На соревнования съехались участники с разных городов России: Великий Новгород, Кингисепп, Гдов, Мурманск, Череповец, Кировск, Тихвин, Луга, Москва.

«Осенний марафон» стал мероприятием для всей семьи. Дети соревновались на коротких дистанциях 2 и 4 км. Взрослые пробежали 11 и 12 км. Любителям скандинавской ходьбы были предложены дистанции на 4 и 11 км. Все участники получили медаль финишера.