Новый мост через Охту открыли в Мурино

Сегодня, 23 октября, состоялось торжественное открытие долгожданного моста через реку Охта в Мурино. Теперь школьники с улицы Оборонной будут тратить в 2–3 раза меньше времени на дорогу до школы.

Кроме того, новый мост позволит шести тысячам жителей ул. Оборонной удобными маршрутами добираться до Санкт-Петербурга, пользуясь подземным переходом под КАДом, и до станции метро «Девяткино».

Отметим, в рамках обеспечения безопасного прохода школьников три пешеходных перехода были оборудованы шестью мигающими импульсными светодиодными светофорами. Кроме этого, по маршруту следования были установлены дорожные знаки «Осторожно, дети», «Искусственная неровность». Несмотря на то что движение по мосту уже открыто, обустройство подходов к нему продолжится до 20 ноября. К этому сроку будут оборудованы газоны, ограждения, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения.

Андрей Низовский, побывавший на открытии, сказал:

– Вместе с главой Муринского поселения Валерием Федоровичем Гаркавым мы присоединились сегодня к школьникам, которые могут теперь кратчайшим путем пройти от Оборонной улицы к третьей школе. Валерий Федорович рассказал, что новый пешеходный мост через реку Охта – основа системы «Безопасный город». Сегодня школьники, отправляющиеся в школу со стороны Оборонной, идут исключительно по пешеходной дорожке или пешеходной зоне. Чтобы максимально обезопасить детей, планируется также установить на маршруте их движения камеры видеонаблюдения. Общая длина дорожки – без малого полтора километра.

Фото со страницы Андрея Низовского «ВКонтакте»