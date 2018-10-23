В Центре образования «Кудрово» в минувшую субботу, 20 октября, прошел слет школьных советов ученического самоуправления «Вместе к успеху!». В рамках слета отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации района также провел волонтерский форум «ВсевДобро».

Сюда съехалась парламентарии, молодые волонтеры, руководители детских общественных объединений, командиры кадетских классов из разных уголков района. Одним словом, самые активные и инициативные ребята. В гости приехали не только юные волонтеры, но и добровольцы старшего возраста в лице «Серебряных волонтеров» местной общественной организации «Диалог поколений».

С приветственным словом выступила начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета по образованию Татьяна Мальцева:

– Хочу выразить благодарность руководству Центра образования «Кудрово», которое провело огромную подготовительную работу, чтобы в этот субботний день гостеприимно распахнуть свои двери перед нами. Сегодня на мероприятии собрались 250 участников.

Творческими номерами открытие украсили ансамбль русской музыки и песни «Узорица» и школьная команда по чирлидингу. Чтобы поделиться наработанным опытом и перенять опыт районных парламентариев, на слет приехали представители совета старшеклассников при комитете по образованию Санкт-Петербурга. Руководитель совета Алена Ткачева показала презентацию о совете и рассказала об основных направлениях его деятельности.

Затем парламентарии отправились на первую в этом учебном году сессию парламента старшеклассников. Все остальные могли выбрать для себя мастер-класс по интересам. Среди предложенных вариантов были: «Медиапространство», «Социальное проектирование», «Урок добра», «Добровольчество в Ленинградской области», «Навыки работы в команде», «Краудфандинг».

Завершением насыщенного дня стало торжественное закрытие слета, в ходе которого стало известно, что спикером парламента стала ученица Всеволожской школы № 2 Алена Клименко. Вице-спикерами назначили Яну Токарук из Рахьинского ЦО и Юрия Солкина из Лесновского ЦО.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Марии ФАЩЕВСКОЙ