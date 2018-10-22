148 жителей Всеволожского района оставили заявки на ярмарке вакансий, прошедшей в КДЦ «Южный» в рамках Единого дня трудоустройства. Более 70 соискателей прошли собеседование. Всего в Ленинградской области в ежегодном мероприятии, которое проводит комитет по труду и занятости, приняли участие более 5000 человек. Из них 1600 – были протестированы работодателями.

– В этом году в Едином дне трудоустройства во Всеволожском районе приняли участие 17 работодателей, – информируют на бирже труда. – Среди них – представители супермаркета «Лента», «Завод акустических конструкций» и Центр образования «Кудрово».

Тем временем сухая статистика свидетельствует о рекордном снижении уровня безработицы в Ленинградской области. Судя по последним данным, этот показатель за полугодие составил всего 0,29 процента. Нынешний тренд совпал с ожиданиями аналитиков. С начала 2018 года работу в 47-м регионе нашли более 15,5 тысячи соискателей.

– Нынешние цифры – это результат плодотворной работы служб занятости региона, – отметил начальник областного комитета по труду и занятости населения Алексей Брицун. – И здесь свою лепту внесли специалисты биржи труда. Они постоянно находятся в курсе последних тенденций: ведут перепись трудоспособного населения, своевременно направляют на профессиональную переподготовку работников предприятий, где планируется сокращение кадрового состава. Таким образом, соискатели быстро находят работу. Порой они даже не успевают получить официальный статус безработного.

Сегодня во всей области наиболее востребованы рабочие специальности – электромонтеры, газосварщики, слесари-сантехники высокой квалификации.

Ирэн СААКЯН