19 октября в нашей стране традиционно отмечается Всероссийский день лицеиста – в память о первом в России Царскосельском лицее, который был открыт именно в этот день в 1811 году. В наши дни в учебных заведениях, имеющих честь носить высокое звание лицея, традиционно проводят открытые уроки, концерты, «капустники», конкурсы, ставят театральные сценки и вспоминают известных учеников. Приветствуются лицейские балы, фестивали, выставки и «лицейские обеды», на которых принимают лучших воспитанников. В нашем единственном в районе Лицее № 1 состоялось традиционное посвящение сегодняшних «первоклашек» в лицеисты.

Церемония торжественная и трогательная, к ней готовятся все, начиная от педагогического коллектива во главе с директором С.Е. Федуловым и завершая самими «виновниками торжества». Тем более что этот, 2018 год особенный в жизни лицея. Наше муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 1» отмечает свой вековой юбилей.

Сто лет жизни и служения высокой миссии: не только дать образование будущим гражданам страны, но и воспитать в маленьком человеке этого самого гражданина, полезного Отечеству. И сегодня, конечно, с благодарностью были названы имена педагогов и директоров, внесших наибольший вклад в историю учебного заведения, вспомнили учеников, которыми гордится не только школа и наш район, но и вся страна. Поговорили о том, что у каждого, кто открывает эту дверь в мир знаний здесь, в нашем лицее, – свой путь к успеху. «Лестница успеха» – еще одна добрая традиция лицея, на которой отмечены все, даже небольшие шаги и первые успехи учащихся. Среди прочих замечательных лицейских традиций не только такие традиционные, как День знаний и День лицеиста, но еще и День самоуправления, Интеллектуальный марафон и «Олимпийские звезды», «Таланты нашего лицея» и День здоровья, День семьи и «Прощание с азбукой».

«С чего начинается школа…»

Для многих будущих лицеистов знакомство с историей школы начинается с посещения школьного музея, в экспозиции которого, как в капле воды, отражена история нашей страны. Все экспонаты школьного музея – результат многолетней совместной поисковой работы учеников и педагогов. Каждый документ, фотография – не только свидетельство истории, но еще и судьба человека. Откроем и мы эту дверь, за которой стоит, по сути дела, вековая история народного образования.

Мой сегодняшний экскурсовод, пионер школьного музейного дела, в прошлом преподаватель географии, Эльвира Ивановна Мазур начинает увлекательнейшее путешествие по страницам истории и по страницам личной биографии.

МАЗУР. Мой аттестат об окончании средней школы № 1 города Всеволожска хранится в нашем музее. Я ведь тоже окончила эту школу, училась в 8, 9 и 10 классах. А переехали мы сюда, в небольшой поселок Всеволожский, который тогда даже звания города не имел, из прекрасного города Горький, и моя школа там была в самом центре. Перед тем как прийти на учебу в новую для меня школу здесь, я так волновалась! Представляла себе какую-нибудь деревянную избушку, а когда увидела это прекрасное, совершенно немыслимое по тем временам здание на Колтушском шоссе, где сейчас находится администрация Всеволожского района, я просто потеряла дар речи. Писала своим подружкам в Горький: «Вы не представляете, в какой школе я учусь! Какие у нас просторные и светлые классы, высокие потолки, огромные окна, какие широкие коридоры, как в кино! Какие у нас учителя! Преподаватель литературы Екатерина Дмитриевна Дукшинская всего «Евгения Онегина» знает наизусть, учитель математики Раиса Ефимовна контрольные проводит не по вариантам, а по карточкам, и у всех учеников они разные. Никто не списывает. А какой у нас замечательный директор! Зовут его Михаил Арсентьевич Петриашвили, он герой войны, а физике учит так, что дух захватывает»…

Так я восторженно писала о новой школе в поселке Всеволожский своим подружкам. Сейчас далеко не все знают, что школа за последние четыре десятилетия несколько раз строилась и перестраивалась. И дважды капитально: здание на Колтушском шоссе, как я уже говорила, по решению Исполкома и Совета депутатов было передано администрации, которая ютилась в небольшом деревянном здании. А здесь, на улице Межевой, в 1972 году началось строительство этого здания из белого силикатного кирпича, которое было закончено в 1976­м и где мы находимся по сию пору.

Музей же мы открыли в 1977 году, к 60­летию Октябрьской революции. Инициатором создания музея была тогдашний директор Галина Петровна Сидорова, на чью долю пришлось и переселение из здания на Колтушском шоссе, и строительство нового здания, и школьный музей – ее идея. В один прекрасный день она не в кабинет свой меня вызвала, она даже приехала ко мне домой и стала убеждать меня в мысли, что только я должна заняться новым для себя музейным делом.

«Ещё идут старинные часы…»

– Я сорок лет преподавала географию, предмет свой очень любила, но Галина Петровна нашла нужные слова, – продолжает свой рассказ о музее и о жизни Эльвира Ивановна. – И я десять лет занималась только тем, что собирала документы и экспонаты, месяцами сидела в архивах. Но мы на эту работу подняли всю школу, пионерские отряды, комсомольские организации в неё включились: встречались с выпускниками разных лет, с ветеранами войны, записывали их рассказы, приносили порой удивительные экспонаты. Вот видите старинные часы, возможно, первых лет советской власти? Они стоят в витрине, где представлены артефакты блокады: хлебные карточки, вот этот черный кусочек – те самые «блокадные сто грамм с огнем и кровью пополам».

А рядом – часы, стрелки которых навек выставлены на цифре 4.00. «Ровно в четыре часа утра 22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая принесла великое горе всему нашему народу», – такими словами мы обычно начинали экскурсию по страницам военной биографии школы. Ведь из нашей школы на войну ушли выпускники всех трех первых десятых классов: 1939­го, 40­го и 41­го годов. Половина из них не вернулась. А до того здесь была семилетняя школа… Кстати, мы ввели в практику, чтобы экскурсоводами становились сами дети, начиная с 3­го класса, и это был такой стимул для поиска, для желания открытий! Так вот, однажды экскурсоводом был такой мальчишечка, третьеклассник, и после экскурсии он мне говорит: «Эльвира Ивановна, а у моей бабушки сохранились старинные часы, которые шли всю войну и блокаду. Я ей рассказал о нашем музее, и она готова эти часы отдать в наш музей». Так эти старинные часы оказались здесь. Они еще идут, но мы зафиксировали стрелки на этом времени: 4.00. Начало войны.

А рядом со старинными часами, на которых время застыло, – фото фронтовиков, наших земляков. Аттестат об окончании Всеволожской средней школы № 1 Ивана Алексеевича Зубкова, который участвовал в боях под Ригой и Ленинградом, был ранен, служил шофером на Дороге жизни. После войны работал на заводе «Красный Выборжец». В 1992 году его не стало. Но дети успели не раз с ним встретиться, записать его рассказы, сделать копии документов и фотографий.

– Это огромное дело, что дети с таким энтузиазмом взялись за поисковую работу, сколько она дала им в нравственном смысле – не передать, – продолжает свой рассказ Эльвира Ивановна. – Из выпуска 1939 года мы гордимся Анатолием Балмасовым, он был военным врачом, после войны стал профессором Военно-медицинской академии. Из выпускников 40­го года воевал Леонид Дмитриевич Безбородов, он потом преподавал в нашей школе. Евгений Быстров, – он тоже вернулся с фронта, его знал и любил весь Всеволожск. Прошел всю войну, пять раз был ранен, пять раз опять сбегал на фронт. После войны вернулся в родной Всеволожск, экстерном окончил юридический институт, был очень уважаемым человеком, работал судьей, и за что его особенно любили наши всеволожцы – он был капитаном футбольной команды. А в футбол играли на стадионе, который сами же и построили. Старшеклассники, комсомольцы, перед самой

войной пилили деревья, корчевали пни, ровняли площадку, засыпали песком. На этом же стадионе проводили митинги. Сейчас это всем хорошо знакомая наша Юбилейная площадь.

В годы войны в новом здании школы, которое было построено, кстати, в 1938 году, находился военный госпиталь, и учителя, представьте себе только! – ходили по домам своих учеников. Это две учительницы, не оставившие своих подопечных, и мы знаем их имена: Вера Порфирьевна Дергунова и Нина Сергеевна Чернякова.

Всю войну дети помогали взрослым: ухаживали за ранеными в госпиталях, расчищали от снега Дорогу жизни и Угловский (Бабинский аэродром), летом заготавливали торф, работали на колхозных полях, и при этом во Всеволожске было так же холодно и голодно, как и повсюду. И только в 1942 году не было выпуска 10 класса, а так всю войну дети продолжали учиться.

О самых заслуженных и любимых

Эльвира Ивановна Мазур сорок лет преподавала географию в школе, в которой училась сама, учились ее дети и внуки. Заслуженный учитель школы РСФСР. Третий учитель школы № 1, которому было присвоено это высокое звание. Второе имя – преподаватель русского языка и литературы Мария Михайловна Режнова. А первой звание заслуженного учителя школы РСФСР получила Ксения Анисимовна Селиверстова, легендарный директор «Блокадного детского дома», с 1945 по 1951 год бывшая директором Всеволожской средней школы № 1. И если бы не школьный музей, мы бы вряд ли сегодня знали интереснейшие подробности биографии этой выдающейся личности.

Блестяще образованная, окончившая петербургскую гимназию на все 12 баллов (высшая система оценок в дореволюционной России). Работала сельской учительницей, получила два диплома о высшем образовании уже в советское время, была прекрасным учителем биологии, а перед самой войной ее назначили директором новой школы в поселке Павлово. Во время войны в школе был детский дом, который, соответственно, возглавила Ксения Анисимовна. Летом 1942 года принято решение об эвакуации блокадного детского дома. Ксения Анисимовна собирает в дорогу и отправляет первую партию детей, и все они погибают на Ладоге. Со второй партией Селиверстова поехала сама, и всех до единого сохранила, хотя трудностей было немало: не было еды, дети голодали, но она всех довезла в целости и сохранности, и в Горьковский области, в Ляховском районе, организовала своеобразную детскую коммуну.

– Это был столь же выдающийся педагог, сколь и организатор, – рассказывает Эльвира Мазур, лично знавшая Селиверстову, – она добилась, чтобы колхоз выделил им землю, дали для начала несколько душ домашних животных, и они так поставили дело, что жили на полном самообеспечении. Детский дом после войны вернулся во Всеволожск, детей привезли на станцию Мельничный Ручей. Они приехали со всем своим скарбом, включая домашних животных и мешки с картошкой. Ксения Анисимовна посадила детей кругом на площади, в кругу – домашние питомцы, коровы и овцы, мешки с продуктами, потому что времена были еще очень голодные, а сама пошла в гороно. И тут же получила новое назначение: директором Всеволожской школы № 1. Все, кто знал Ксению Анисимовну, вспоминают, что при ней порядок в школе был великолепный. А уж насколько это были трудные времена – не передать. Две смены, в классах по сорок человек, и это дети войны, много переростков, потому что все-таки не все могли учиться во время войны. Но организаторский и человеческий талант Селиверстовой сделали главное: в классах были и свет, и тепло, дети были накормлены, хотя и не всегда сыты, и школьники учились.

Вообще я не ошибусь, утверждая, что школе № 1 чрезвычайно повезло на директоров. Конечно, за столетнюю историю случались и руководители, не оставившие глубокого следа в истории этого учебного заведения. Но были и остаются как выдающиеся педагоги, так и выдающиеся организаторы, заложившие фундамент того, чтобы в целом обычная, поначалу даже поселковая, школа со временем стала лучшей школой района, области, и ее передовой опыт преподавания и организации учебного процесса получил признание в системе образования страны.

В юбилейный год обязательно надо назвать и эти имена: заслуженные учителя России Е.М. Крымцова и Л.М. Каменецкая – в первую очередь они стояли у истоков создания новых программ и методик по углубленному изучению таких предметов, как физика и математика. 39 процентов из педагогического состава имеют государственные награды. За последние три года 16 педагогов лицея стали победителями и лауреатами различных конкурсов – от муниципальных до всероссийских. Имена пяти учителей лицея вписаны золотыми буквами во Всероссийскую энциклопедию «Лучшие люди России».

Два директора, в разные исторические отрезки возглавлявшие школу, носят высокое звание заслуженного учителя России. Галина Петровна Сидорова руководила школой с 1970 по 1982 год. И это при ее непосредственном участии был создан не только школьный музей, но и первые тематические классы, предметное соревнование и общешкольные Дни здоровья, многое другое, о чем мы обязательно еще расскажем. Заслуженный учитель России Тамара Ивановна Семенова – долгожитель директорского корпуса области. 25 лет на этом посту, и при ней Школа № 1 по праву стала носить звание лицея.

В преддверии празднования 100­летнего юбилея лицея (а оно назначено на 7 декабря) мы встречались с директорами и с учителями, отдавшими школе, без всякого преувеличения, всю свою жизнь, весь жар сердца и тепло души, слушали их необыкновенные рассказы из истории школы и своего личного опыта. Задавали нашим мэтрам самые разные вопросы, простые и сложные. Например, в чем, по вашему мнению, задача современной школы и высокая миссия учителя? Почему на уроках одних – интересно, и на уроки бежишь как на праздник, и эти имена помнишь всю свою жизнь, а кто-то проходит в твоей жизни, увы, без следа в душе? И на многие наши «почему» мы получили интереснейшие ответы. В том числе и на такой вопрос: «Почему одну из улиц города Всеволожска надо обязательно назвать именем педагогов Михаила и Елены Петриашвили?». Ответы же вы сможете увидеть и прочитать на страницах нашей газеты в ближайших номерах.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

На фото Антона ЛЯПИНА – архивные снимки

Сверху вниз: выпуск 1961 года, вверху в центре – директор Михаил Арсентьевич Петриашвили;

Эльвира Ивановна Мазур;

педагоги, декабрь 1981 год.







