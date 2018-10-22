В субботу, 27 октября, в городе Тосно на сцене районного культурно-спортивного центра состоится финал I Областного вокального фестиваля-конкурса «Песни наших сердец молодых», посвященный 100-летию создания ВЛКСМ.

В фестивале примут участие детские, молодежные и взрослые самодеятельные творческие коллективы, а также отдельные исполнители и солисты из 13 районов Ленинградской области, работающие в разных вокальных направлениях, – 11 хоров и ансамблей и 15 солистов.

В финал конкурса прошли солисты Всеволожского района: Марина Лаштабег из Детской школы искусств Всеволожского района пос. им. Морозова и Ольга Васильева из СКЦ «Спектр» г. Сертолово.

Конкурс состоится в трех основных номинациях: академическое пение, народное пение, эстрадное пение.

Гостей мероприятия ждут интерактивная развлекательная программа для погружения в атмосферу советской жизни с вручением сувениров и призов «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз» и выступление вокального ансамбля «Огни города».