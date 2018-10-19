В Ленобласти начнут выдавать сертификаты на протезирование зубов

В наступающем году в Ленинградской области вступает в силу новый порядок оказания социальной помощи по бесплатному зубопротезированию и ремонту зубных протезов.

Льготники (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные), имеющие право на бесплатное зубопротезирование один раз в пять лет, будут получать специальный сертификат. Теперь они смогут сами выбрать любую лицензированную медицинскую организацию. Сертификат может быть использован в течение двух лет с момента выдачи.

Чтобы получить сертификат, после 1 января 2019 года нужно обратиться в любой МФЦ, расположенный на территории Ленинградской области, независимо от места проживания, или в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг.