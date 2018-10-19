В эти выходные во Всеволожском районе пройдет сразу несколько крупных и зрелищных спортивных мероприятий.

В субботу, 20 октября, в поселке Токсово пройдет ралли «Дорога приключений». Этот вид автомобильных соревнований с разнообразными испытаниями и нестандартными задачами появился сравнительно недавно – в 2005 году.

«Дорога приключений» придумана по аналогии с Camel Trophy, но проходит за один день и участвовать в ней можно на любом автомобиле. Экипажи состоят из 2–5 человек. Предусмотрены три вида маршрута для участников разного уровня подготовки. Экипажи проходят веревочные этапы, классическое ориентирование, стрельбу, фигурную езду, а также решают неожиданные задачи – например, купить пирожок у бабушки на трассе и догадаться, что внутри спрятана подсказка, или придумать конструкцию водной ракеты.

Адрес проведения: поселок Токсово, ул. Офицерская, д. 17Б, комплекс «Северный склон».

Также 20 октября в рамках чемпионата Ленинградской области по футболу в Романовке в 15.00 пройдет матч между командами ФК ВМР ЛО (Всеволожский район) и «Атлант-Тосно» (Тосно).

В воскресенье, 21 октября, в поселке Лемболово в шестой раз пройдут массовые районные соревнования «Осенний марафон» по кроссу и по скандинавской ходьбе, посвященные 100-летию образования ВЛКСМ. Все участники получают медаль финишера.

Центр соревнований располагается в 400 метрах на северо-запад от ж/д платформы «Лемболово», Поляна туристов «У родника».