Сегодня, 19 октября, в КДЦ «Южный» прошло заседание Общественного совета при главе администрации и старост населенных пунктов Всеволожского района.

Мероприятие с участием главы района Ольги Ковальчук и руководителя администрации Андрея Низовского началось с минуты молчания по погибшим в Керчи. Затем слово взял начальник отдела строительства администрации Александр Корнеев, который рассказал о реализации программы по формированию комфортной городской среды. Деньги на эту программу выделяются из федерального и областного бюджетов при районном софинансировании.

– Всего в 2017 году было освоено более 84 млн руб., в 2018-м – более 40 млн руб., – проинформировал докладчик. – На эти деньги проведена реконструкция Юбилейной площади во Всеволожске, обустроены дворы. Сейчас обсуждается вопрос предоставления финансирования на этот год. В конкурсе могут участвовать те поселения, в составе которых числится более одной тысячи жителей и где есть программы по благоустройству при администрациях. Распределением средств занимаются в области. При предоставлении субсидий рассматривается весь пакет документов. В случае если некоторые бумаги отсутствуют, средств поселение не получит.

Оказалось, что в программах по благоустройству участвуют чаще всего Всеволожск, Сертолово, Кузьмоловское городское поселение и поселок Дубровка. Представители из Нового Девяткино возмущённо интересовались, почему при наличии всех необходимых документов в выделении средств им было отказано. Руководители района пообещали рассмотреть этот вопрос. Собравшиеся также спросили о строительстве детсадов в Романовке, микрорайоне Бернгардовка во Всеволожске, подрядчики которых оказались недобросовестными застройщиками.

Начальник управления экономики администрации Инга Маслова рассказала о незаконной торговле.

– Порой причиной несанкционированной продажи становится бездействие компетентных органов, – считает Инга Маслова. – Призываю сознательных граждан информировать о таких объектах и не приобретать товары, которые продаются прямо с земли. Только так можно решить проблему. Сегодня в районе всего 500 передвижных торговых объектов. Это те субъекты малого и среднего бизнеса, которые платят налоги в местный бюджет.

«Цирк уехал, а афиши остались. Как убрать незаконную рекламу, которой обклеены все стены поселка. Кто все это будет «сдирать» с каждого столба?», – спрашивали представители из Романовского сельского поселения.

Жаркая дискуссия развернулась по поводу перехода с 15 января на цифровое телевидение. Этот проект реализуется в рамках федеральной программы «Развитие телевещания в РФ на 2009–2018 гг.». Для того чтобы подключиться к цифре, некоторым телезрителям нужно будет приобрести приставку, средняя стоимость которой 1000 рублей. Сейчас прорабатывается большой проект по компенсации за установку и приобретение приставки для ряда граждан. Ветераны интересовались: Как лежачим больным перейти на новые стандарты, если они не выходят из дома? Кроме того, у многих пожилых людей старые телевизоры и они не знают, как купить приставку и куда ее «приделать». В данный момент обсуждается вопрос о подключении к процессу волонтеров.

Ирэн ОВСЕПЯН