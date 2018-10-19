В воскресенье дорожники будут отмечать свой профессиональный праздник. В современных условиях дороги – важная составляющая в жизни людей, и работники отрасли вносят весомый вклад в формирование нового облика магистралей и комфортное передвижение жителей. Не остаются в стороне всеволожские специалисты. За последний год в городе наметились положительные сдвиги, а главное, созданы условия и предпосылки для развития дорожного хозяйства. Сегодня невооруженным взглядом видно, как вовсю кипит работа. С опережением графика восстанавливаются дороги.

В этом большая заслуга сотрудников управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского района.

– Только за три месяца – с июля по сентябрь – нами были выполнены работы по ремонту восьми километров автомобильных дорог местного назначения, – информирует начальник управления Роман Панфилов. – Это отрезки дорог от ул. Почтовой до ул. Плоткина на ул. Советской, от ул. Александровской до ул. Евграфова на Октябрьском проспекте, от ул. Плоткина до ул. Александровской на ул. Ленинградской, от Дороги жизни до ул. Ленинградской на ул. Межевой. Проведен ямочный ремонт на Алексеевском проспекте и проспекте Грибоедова. На ремонт уже было потрачено 60 млн руб. Всего планируется освоить около 90 млн руб. Большая часть средств – деньги из местного бюджета, областное софинансирование составило не более 10 млн руб.

По словам Романа Сергеевича, в ноябре нынешнего года планируется отремонтировать ул. Народную, Первомайский проспект, ул. Аэропортовскую, пр. Торговый, ул. Московскую и привокзальную площадь железнодорожной станции Всеволожская. В данный момент текущий ремонт ведется на улицах Озерной, Межевой, Новоладожской, Северной, Победы. Также восстанавливаются пешеходные зоны на Ленинградской, Александровской, Межевой и Плоткина. В начале года был проведен ямочный ремонт на Алексеевском проспекте, проспекте Грибоедова, ул. Межевой, ул. Новоладожской.

– Быстро ремонтировать дороги мешает отсутствие техники, – считает собеседник. – Для того чтобы провести даже незначительный ремонт, необходимо объявить и провести аукцион. Безусловно, это сильно сказывается на сроках реализации ремонта, затягивая процесс. Поэтому в управлении решили закупить технику. Сейчас Всеволожская управляющая муниципальная компания занимается этим вопросом. На современное оборудование планируем потратить около 50 млн руб. После его приобретения всеволожские дороги будут ремонтироваться в кратчайшие сроки. Мы сможем сразу бросить на участок все силы.

Другая проблема – невыполнение работ недобросовестными подрядчиками.

– К сожалению, сегодняшние законы позволяют привлекать к участию в тендерах на строительство подрядчиков со всей России, – подчеркивает Роман Сергеевич. – К примеру, дороги во Всеволожске могут строить организации с Дальнего Востока. Это неправильно, так как наказать таких подрядчиков за невыполнение обязательств практически невозможно. Распутать этот сложный клубок можно только на федеральном уровне.

Сегодня горожане не до конца уверены, что выкладываемый зимой асфальтобетон достаточно качественный и долго прослужит. Как отмечает Роман Панфилов, в этом году впервые дороги будут отремонтированы до конца ноября. Это позволит сэкономить определенную сумму.

– В зимний период асфальтобетонные заводы используют специальные средства, которые приводят к удорожанию продукции, – продолжает начальник управления. – Соответственно, и стоимость ремонта увеличивается. По ГОСТам и СНИПам дороги можно восстанавливать даже при температуре в минус десять градусов, только погода должна быть сухой. Другое дело, что средства надо экономить. Поэтому мы в этом году все работы планируем завершить в летне-­осенний период. Ну а для того чтобы подрядные организации несли ответственность за качество ремонта, в этом году предусмотрено нововведение. Отныне гарантийный срок за выполненный ремонт с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию составит не 36 месяцев, как раньше, а 60 месяцев. Так что, если возникает проблема, восстанавливать дорогу должны именно подрядчики.

В управлении надеются, что в ближайшие годы полностью решат проблему с ремонтом дорог во Всеволожске, так как финансирование на эти цели увеличивается каждый год. Среди глобальных проектов – реконструкция ул. Дорожной. Его начнут в 2019­-м. На проект сроком реализации в два года будет потрачено 50 млн руб. На эти деньги построят пешеходные дорожки, проведут работы по выносу сетей.

– Раньше от жителей Всеволожска было много жалоб на дороги, – откровенно рассказывает Роман Сергеевич. – А сейчас

наоборот. Люди пишут благодарности. В день профессионального праздника хотелось бы отметить наших сотрудников Елену Веселову, Елену Баскову, Александру Заянову. Это три наших главных специалиста, которые с утра до вечера не покладая рук пытаются сделать так, чтобы у нас были хорошие дороги.

Пока мы беседовали, на имя Романа Панфилова пришла благодарность за благоустройство и восстановление асфальтового покрытия на территории одной из всеволожских школ. Праздник только начинается, а значит, поздравлений, наград и благодарностей будет много.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА

На снимках сверху вниз: улица Советская, улица Плоткина, Октябрьский проспект города Всеволожска