Уборку урожая во Всеволожском районе планируют завершить к ноябрю

На сегодняшний день во Всеволожском районе собрали 6900 тонн картофеля и более 17 тыс. тонн разных овощей. Самыми первыми урожай убрали в ЗАО «Племенной завод «Приневское». Постепенно к ним присоединяются и другие ведущие сельхозпроизводители и крестьянско-фермерские хозяйства района.

– В этом году погода отличная и урожай хороший, – рассказывает владелец одного из крестьянско-фермерских хозяйств во Всеволожском районе Петр Саутин. – В 2017 году из-за постоянных дождей только и делали, что подсчитывали убытки. На нашем поле в 10 гектаров растут картофель, морковь, капуста, свекла, разная зелень. Мы практически отказались от минеральных и перешли на органические удобрения. Такой подход позволил увеличить урожайность и вырастить экологически чистые овощи. Сейчас уборка близится к концу.

По словам Петра Саутина, угодье атакуют кабаны. Защитить урожай от диких животных очень трудно. Кроме того, отстреливать их запрещено. Специалисты рекомендуют приобрести электропастуха, но прибор очень дорогой. Вот и приходится ночью караулить урожай. И все же главная проблема аграриев, по мнению Петра Саутина, – это реализация продукции.

Ирэн ОВСЕПЯН

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