В межрегиональном методическом центре 25 октября начнется обучение первых двух групп педагогов Всеволожского и Гатчинского районов. Учителя в свою очередь будут проводить специализированные уроки среди школьников 2–11 классов. Планируется, что первые уроки пройдут до конца текущего года.

Педагоги будут учить школьников ответственному отношению к личным финансам, правилам обращениям с банковскими картами, как грамотно расходовать средства, а также расскажут им о секретах приумножения личных сбережений.