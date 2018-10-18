О телефонном терроризме
Телефонный терроризм в последние годы является распространенным явлением. Очень часто звонки «о заложенных бомбах» совершаются несовершеннолетними. Кому-то интересно посмотреть, как быстро на звонок отреагируют специальные службы, а кто-то просто хочет «пошутить»… Ответственность за такие «шутки» предусмотрена статьей 207 УК РФ и наступает в отношении лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет. И если кто-то решит «пошутить», то должен помнить, что он совершает уголовное преступление.
В целях профилактики телефонного терроризма администрация МО «Всеволожский муниципальный район» напоминает об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за ложные сообщения об угрозе совершения террористического акта, а также сообщает о действиях населения в случае поступления сообщения о террористической угрозе (минировании) здания или помещения местного самоуправления, учреждения, организации.
Следующие действия значительно помогут правоохранительным органам как предотвратить преступления, так и разыскать возможного преступника:
1. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
2. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его речи:
• голос (громкий, тихий, низкий, высокий);
• темп речи (быстрый, медленный);
• произношение (отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, акцент, диалект);
• манера речи (с издёвкой, развязная, нецензурные выражения).
3. Обязательно отметьте звуковой фон (шум машины, железнодорожного транспорта, звук аппаратуры, голоса, шум леса и т.д.).
4. Характер звонка (городской, междугородный).
5. Зафиксируйте время начала и конца разговора.
6. В ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы:
• куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;
• какие конкретные требования он выдвигает;
• выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу лиц;
• на каких условиях они согласны отказаться от задуманного;
• как и когда с ними можно связаться;
• кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.
7. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий, поставить в известность органы МВД.
8. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте число людей, владеющих информацией.
9. При наличии в телефоне функции автоматического определителя номера запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты.
10. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (мини-диск) с записью разговора и примите меры к его сохранению. Обязательно установите на её (его) место новый носитель для записи.
11. Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора.
12. В течение всего разговора сохраняйте терпение. Говорите спокойно и вежливо, не прерывайте абонента.
13. Если возможно, ещё в процессе разговора сообщите о нём руководству объекта, если нет – немедленно по его окончании.
14. С другого телефона незамедлительно сообщите о поступлении сообщения в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Служба «02» – 02, телефон справочной ГУ МВД: 8 (812) 573-26-76, телефон доверия ГУ МВД: 8 (812) 573-21-81, УМВД России по Всеволожскому району – телефон 8 (813-70) 253-72 и территориальные отделения МВД России по соответствующим муниципальным образованиям. В дальнейшем – выполнять их указания.
Антитеррористическая комиссия МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО