В последнее время отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Антитеррористическая комиссия Всеволожского района сообщает: если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ: Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – телефон дежурного: 8 (812) 438-71-10 (круглосуточно), телефон доверия: 8 (812) 438-69-93, отдел в Красногвардейском районе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 8 (812) 227-46-06 или МВД: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Служба «02» – 02 , телефон справочной ГУ МВД: 573-26-76, телефон доверия ГУ МВД: 573-21-81, УМВД России по Всеволожскому району – телефон 8 (813-70) 253-72.

Телефон ЕДДС МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО – 8 (813-70) 25-488.

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции. Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:

• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;

• зафиксируйте время обнаружения предмета;

• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;

• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем);

• Нельзя допустить заливание водой, засыпку грунтом, покрытие плотными тканями подозрительного предмета.

• Нельзя пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами, рацией вблизи подозрительного предмета.

• Нельзя оказывать теплового, звукового, светового, механического воздействия на взрывоопасный предмет.

• Нельзя прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде из синтетических волокон.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.

Повышенный «СИНИЙ» уровень

При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на:

- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится какой – то посторонний предмет);

- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.

4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень

устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:

- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;

- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень

устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:

- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;

- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;

- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

Получение информации об эвакуации

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:

• Возьмите личные документы, деньги, ценности;

• Отключите электричество, воду и газ;

• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;

• Обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

Поведение в толпе

• Избегайте больших скоплений людей.

• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.

• Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.

• Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.

• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.

• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.

• Не держите руки в карманах.

• Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.

• Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

• Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.

• Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, “выныривайте”, резко оттолкнувшись от земли ногами.

• Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

• Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

• Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

• При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.

• Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди.

• Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.

• Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.

Помните: ваша цель – остаться в живых

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ: Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – телефон дежурного: 8 (812) 438-71-10 (круглосуточно), телефон доверия: 8 (812) 438-69-93, отдел в Красногвардейском районе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 8 (812) 227-46-06 или МВД: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Служба «02» – 02 , телефон справочной ГУ МВД: 573-26-76, телефон доверия ГУ МВД: 573-21-81, УМВД России по Всеволожскому району – телефон 8 (813-70) 253-72.

Телефон ЕДДС МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО – 8 (813-70) 25-488.

Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.

Антитеррористическая комиссия МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО