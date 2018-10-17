Детская писательница Наталья Пушкарева встретилась с всеволожскими школьниками

Во Всеволожской детской библиотеке на прошлой неделе состоялась встреча с детской писательницей Натальей Пушкаревой, специально приехавшей из Москвы, чтобы пообщаться с нашими юными читателями. Она представила повесть «Наська и ее друзья» для детей среднего школьного возраста, состоящую из двух частей: «Наськина школа» и «Лето у бабушки».

Наталья Пушкарева познакомила юных читателей с обыкновенной девочкой Наськой, которая, встречаясь с жизненными сложностями, пытается их преодолеть. Повесть рассказывает о Наськиной жизни, о дружбе, о предательстве. Насте все интересно, всему хочется научиться, только не хватает терпения, усидчивости, но она не унывает и не останавливается.

Эта книга о мире взрослых и мире детей, которые, даже если и находятся под одной крышей, могут не понимать и не слышать друг друга. О том, как дети в своем мире, без помощи взрослых, стараются решить свои непростые проблемы. О школе и жарких летних деньках в деревне. О приключениях, без которых не бывает детства.

Отметим, что эта повесть получила диплом IV Международного конкурса детской и юношеской литературы им. А.Н. Толстого в номинации «Проза для детей», а живые и увлекательные рисунки Сергея Фокина, члена Творческого Союза художников России, не оставили равнодушными не только детей, но и взрослых.

На встрече присутствовали учащиеся Всеволожского лицея № 1 и Школы № 2. Привезенных Натальей Пушкаревой книжек на всех не хватило, и теперь библиотекари будут вести переговоры с писательницей на предмет доставки книг желающим их приобрести.

Напомним, что в библиотеке на постоянной основе проводятся встречи с детскими писателями. Только в этом году дети встретились с Катей Матюшкиной, Борисом Алмазовым и другими авторами.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО