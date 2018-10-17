Во Всеволожске, в КДЦ «Южный», 20 октября в 12.00 пройдет Единый день трудоустройства, организованный комитетом по труду и занятости населения.

На гарантированных собеседованиях каждый житель сможет лично пообщаться с представителями крупнейших предприятий региона и посетить практические тренинги, связанные с совершенствованием компетенций и успешным поиском работы.

Для участников Единого дня трудоустройства будут организованы мастер-классы по грамотному составлению резюме и вебинар «Удачное собеседование – первый шаг к успеху» от ведущего бизнес-тренера Анастасии Хищенко.

Первый день Единого дня трудоустройства завершится подведением итогов конкурса «Самый активный работодатель» и розыгрышем призов лотереи для участников мероприятия.