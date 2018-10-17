Первый МФЦ в Ленинградской области открылся в 2013 году в деревне Новосаратовка Всеволожского района. В честь дня рождения мы пообщались с начальником МФЦ «Новосаратовка» Даной Евглевской.

– В самом начале МФЦ предоставляли всего несколько услуг Росреестра, – вспоминает руководитель отделения Дана Владимировна. – Сегодня объем увеличился почти в 100 раз. Мы предоставляем более 400 государственных и муниципальных услуг, в том числе специализированные услуги для бизнеса. Самыми популярными являются услуги Кадастровой палаты и Росреестра. В отделе работают 12 окон, а в месяц обрабатывают более 10 тысяч обращений.

Здесь можно оформить все важные документы, начиная от рождения ребенка и заканчивая узкоспециализированными услугами для особых категорий граждан. Среди населения популярностью пользуются услуги по регистрации недвижимости, а также по оформлению российских и заграничных паспортов, постановка на миграционный учет, зачисление детей в образовательные учреждения. Востребована и услуга по подтверждению личного кабинета на портале Госуслуг, – отмечает начальник отделения.

По словам Даны Евглевской, 80 процентов персонала работают здесь со дня открытия отделения.

– Мы тщательно подбираем персонал, – отмечает начальник. – Претенденты на работу проходят обучение, стажировку и только после трудоустраиваются. Работа у нас сложная, немонотонная, требующая постоянной концентрации внимания. Наши сотрудники понимают, что к каждому посетителю необходим особый подход. Люди ценят и делятся положительными отзывами в социальных сетях. Много благодарностей получаем от представителей компаний-застройщиков.

– Мы постоянно держим руку на пульсе последних нововведений, – продолжает Дана Владимировна. – В перспективе планируется максимальный отказ от бумажного документооборота и переход к электронному взаимодействию, часть услуг ряда ведомств уже предоставляется в электронном виде.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА