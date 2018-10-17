В Сочи на комплексе «Русские горки» на прошлой неделе проходил Летний чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина.

На трамплине HS 95 победительницей стала жительница поселка Токсово Лидия Яковлева. Она получила за свое выступление 236,6 балла и намного опередила ближайшую соперницу – спортсменку из Санкт-Петербурга Софию Тихонову. На третьем месте тоже оказалась спортсменка из Санкт-Петербурга – Анна Шпынёва. Участница Олимпийских игр в Сочи москвичка Ирина Аввакумова заняла лишь четвертое место. И на шестом месте – еще одна жительница поселка Токсово – Мария Яковлева.

Лидия и Мария Яковлевы – родные сестры. Они постоянно проживают в Токсово и тренируются на Кавголовских трамплинах. Марии Яковлевой 19 лет, она мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина. Лидии – 17 лет. В феврале 2018 года Лидия Яковлева стала обладательницей женского Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходил в немецком городе Броттероде, и в нем участвовали представительницы 17 стран. И вот сейчас, в октябре, юная Лидия Яковлева стала чемпионкой России.

Напоминаем, что на летнем чемпионате летающие лыжницы прыгают на тех же трамплинах, что и зимой, и на таком же инвентаре. Но летом спортсмены разгоняются вниз по керамической лыжне, которую специальные устройства постоянно поливают водой, чтобы она была скользкой. А приземляются спортсмены на пластиковые щетки, которые тоже поливаются водой. Скользить летом на покрытии несколько сложнее, чем зимой на снегу.

Людмила ОДНОБОКОВА