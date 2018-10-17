Педагоги Всеволожского района участвуют в Конкурсе молодых специалистов образовательных учреждений Ленинградской области «Педагогические надежды» уже шестой год. 2013 год ознаменовался для нас командной победой, а в 2018-м всеволожские педагоги заняли в общем зачете второе место, получив звание лауреатов.

Есть у нас и первое место на пьедестале почета: в номинации «Молодой психолог» победила Екатерина Владимировна Шульга из Лесколовского центра образования. Её коллеги и товарищи по команде – Евгения Игоревна Богацкая (учитель физической культуры) и Валерия Витальевна Хоборова (учитель начальных классов) из Сертоловской школы № 1 имеют на своем счету множество побед в других конкурсах и много профессиональных регалий. В областном конкурсе участвуют победители муниципальных состязаний. Так, Е.В. Шульга завоевала первое место в районном конкурсе «Педагогический дебют».

Программа конкурсных мероприятий включала три этапа. 1 этап – «Визитная карточка команды» – ставил целью раскрыть педагогическое кредо участников. На втором этапе – презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» – участники должны были представить наиболее эффективные педагогические находки и приемы по организации учебного процесса. На третьем этапе – публичное выступление – конкурсанты демонстрировали свое ораторское мастерство и умение защитить собственную позицию по актуальным проблемам образования.

Наша команда выступила достойно и пополнила копилку профессиональных достижений педагогов Всеволожского района новыми успехами.