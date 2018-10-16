Во Всеволожске подвели итоги конкурса памяти писателя Слепухина
Во Всеволожском ЦКД в минувшую пятницу, 12 октября, состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса рецензий «Читаем Слепухина» на произведения писателя.
После исполнения ансамблем «Канциона» образцового детского коллектива хоровой студии «Тоника» песни «Земля ленинградская» и выступления участников ММДТС «Отражения» перед присутствующими в зале была разыграна литературная композиция, роль юного Юрия Слепухина в которой исполнил Петр Ходулин, а роль сестры будущего писателя Ирины – Анастасия Герцева.
Компетентное жюри, возглавляемое членом Союза писателей Санкт-Петербурга Евгенией Щегловой, определило победителей:
Дипломы III степени получили: Мария Лунтовская, Светлана Рождественская, Ираида Кожурова.
Дипломами II степени награждены: Ульяна Усачёва, Ксения Тимофеева, Елена Поленова, Эдуард Жигалов, Лариса Швалова.
Дипломов I степени удостоены: Екатерина Ефремова, Наталья Поленова.
Участников и победителей конкурса рецензий наградили дипломами, сертификатами и памятными подарками.
Напомним, Юрий Слепухин – писатель, жизнь и творчество которого неразрывно связаны со Всеволожском, где он обосновался в 1964 году. В его честь названы одна из улиц города и библиотека. Автор многочисленных публицистических статей и очерков, 10 романов и трех повестей. Совет депутатов города Всеволожска в прошлом году принял решение обозначить 12 октября как День памяти Юрия Слепухина.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО