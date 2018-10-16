Сегодня, 16 октября, прошло заседание санитарно-эпидемиологической комиссии при администрации Всеволожского района, в котором приняли участие руководители медицинских и образовательных учреждений, врачи-эпидемиологи, представители органов социальной защиты населения, властных структур, а также комитета по здравоохранению правительства Ленобласти. Мероприятие было посвящено усилению профилактических мер и предотвращению заболевания корью.

Врачи пока не бьют тревогу, но серьезно предупреждают – в Ленинградскую область впервые с 2002 года вернулась корь.

В настоящее время во Всеволожском районе зафиксировано 17 случаев этого опасного инфекционного заболевания. По словам главного врача Всеволожской КМБ Константина Шипачева, медики полностью контролируют ситуацию, источников заражения на территории района нет. Все случаи заболевания корью – так называемые «завозные», то есть инфицирование произошло далеко за пределами Всеволожского района.

Так, например, первый случай заболевания корью был выявлен у полуторагодовалого ребенка в городе Сертолово. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования было установлено, что ребенок вместе с матерью приехал из Ингушетии проведать отца, работающего на стройке. Во втором случае заболели отец и дочь, приехавшие из Дагестана. Практически все заболевшие корью были не привиты и «подцепили» опасный вирус либо по месту своего основного проживания, либо находясь на отдыхе в Индии и странах Юго-Восточной Азии или Восточной Европы.

Если возникает подозрение, что у больного корь, эпидемиологи незамедлительно определяют границы очага по месту проживания и пребывания, а также всех, кто с ним контактировал. За «контактными» проводится медицинское наблюдение.

Итогом работы комиссии стало решение, которое будет опубликовано после внесения ряда поправок.

Напомним, корь – острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Для предотвращения заболевания профилактика в виде вакцинации должна проводиться в установленные сроки (в 1 год и 6 лет ребенка) с ревакцинацией во взрослом возрасте при утере поствакцинального иммунитета. При контакте с больным человеком мерой профилактики служит срочная вакцинация непривитого ребенка или взрослого «живой» моновакциной против парамиксовируса.

Лица, не болевшие корью и не привитые против кори, остаются в течение всей жизни восприимчивыми к этой болезни. Прививки проводятся бесплатно во всех государственных медицинских организациях области.

Светлана ЗАВАДСКАЯ