В минувшую субботу во Всеволожске провели акцию «Военная служба по контракту – твой выбор!». На Юбилейной площади были представлены образцы вооружения и боевой техники инженерного полка, дислоцированного в п. Керро, мотострелковой бригады, расквартированной в п. Каменка, и воинского подразделения радиохимической защиты, находящегося в п. Саперное.

Здесь же на площади был развернут информационно-призывной пункт, где желающие поступить на контрактную службу могли получить консультации специалистов, пройти тестирование на профпригодность и при желании заключить контракт.

На площади звучали песни военных лет и современная музыка. Дети буквально облепили танки Т-72 и боевые машины пехоты, а особо активные будущие солдаты чеканили шаг на плацу под музыку.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

