Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области планирует завершить реконструкцию Колтушского шоссе в районе деревни Янино до конца октября. Об этом заявил заместитель председателя правительства 47-го региона по строительству Михаил Москвин.

– В рамках реконструкции, общая стоимость которой составляет 87 миллионов рублей, планируется укрепление обочин, ремонт дорожного полотна. Ограничения движения должны быть сняты уже на этой неделе, – отметил Михаил Москвин.

Что касается возможности расширения шоссе, то пока в региональном бюджете средства на это не предусмотрены. В приоритете на ближайшие годы ряд других инфраструктурных проектов, в том числе строительство ТПУ в Девяткино, моста в Волхове, виадука через железную дорогу во Всеволожске.

По словам Михаила Москвина, средства дорожного фонда ограничены. На капстроительство из областного бюджета предусмотрено около 500 млн руб. Большая часть дорожного фонда тратится на содержание 10 тыс. км дорожных сетей, их текущий и капитальный ремонт.

– На капитальное строительство предусмотрена очень маленькая сумма, а инфраструктурные проекты требуют больших денег, – рассказал Михаил Москвин. – Счет идет на миллиарды. Поэтому мы надеемся на средства из федерального бюджета, а также будем рассматривать альтернативные возможности финансирования.

Ирэн ОВСЕПЯН