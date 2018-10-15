Автобус от Южного до центра Всеволожска станет ходить чаще

С сегодняшнего дня увеличивается количество автобусов, следующих по маршруту № К-4 «Пл. «Всеволожская» – ул. Доктора Сотникова (мкр Южный)».

Соответствующая договоренность была достигнута между администрацией Всеволожского района и автотранспортным предприятием ООО «АВАС». Из-за увеличения пассажиропотока в утренние часы пик в микрорайоне Южный было принято решение добавить на маршрут еще один автобус марки «ПАЗ». Это позволит уменьшить интервал движения автобусов в часы пик до 5 минут. Вместимость такого автобуса 24 места для сидящих и 20 – для стоящих пассажиров.

Напомним, в июле этого года микрорайон Южный и центральную часть города Всеволожска связал новый социальный автобусный маршрут. На линию вышел автобус № 4с, курсирующий по маршруту 4к.