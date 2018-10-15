Телеканал НТВ приглашает принять участие в Международном детском вокальном конкурсе «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. К участию в проекте приглашаются талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.

На первом этапе участникам предстоит пройти дистанционный кастинг. Самых ярких и талантливых пригласят в Москву, причем все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих организаторы берут на себя. Для ребят школьного возраста будут организованы занятия по общеобразовательной программе.

В ходе двух первых сезонов проекта свои способности смогли продемонстрировать 178 детей из 15 стран в возрасте от 8 до 18 лет. Многим ребятам конкурс помог не только поверить в себя, но найти семью.

Срок подачи заявок до 20.11.2018. Оставить заявку можно по адресу: https://www.ntv.ru/peredacha/Super/internal/57481/