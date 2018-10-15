В КДЦ «Южный» 11 октября состоялось выездное заседание двух комиссий областной Общественной палаты с участием Общественной платы Всеволожского района, посвященное насущным проблемам градостроительства.

На встречу были приглашены представители областного правительства области, курирующие вопросы градостроительной деятельности, а также администраций поселений, где ведется интенсивное жилищное строительство.

Местом выездного заседания областной Общественной палаты Всеволожский район был выбран не случайно: здесь ведется очень активное жилищное строительство, особенно в поселениях, граничащих с Санкт-Петербургом. Из 2,2 млн кв. м общей площади жилья в области 1,6 млн кв. м введено в одном только Всеволожском районе. Численность жителей области возросла на 300 тыс. человек, а 100 тысяч из них приходится только на Всеволожский район, где разработка генпланов происходила без надлежащего обоснования растущей численности населения. По заключению комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам для отставания по строительству детских садов требуется около 15 млрд рублей из областного бюджета.

Несмотря на то, что в целом в Ленинградской области была проведена значительная работа по разработке документов территориального планирования, до сих пор не разработаны и не утверждены генпланы 29 поселений.

В рекомендациях по итогам заседания было также отмечено, что «отсутствие требований к архитектуре объекта при государственной экспертизе документации порождает безликость будущих городов, отсутствие их архитектурной целостности и выразительности».

Сергей Поляков, заместитель главы администрации Всеволожского района, отметив серьезную работу по территориальному планированию, которая осуществлена в районе, обратил внимание на отсутствие единой системы учета населения в Ленинградской области, что, в свою очередь, не позволяет четко спланировать численность жителей:

– Если на заседании Общественной палаты области будут выработаны общие правила и рекомендации градостроительной политики района и муниципальных образований, будет намного проще видеть, как будут выглядеть поселения в перспективе 5–10 лет.

Соб. инф.