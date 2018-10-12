Улицу Арсенальную подключат к Токсовскому шоссе в ноябре

Сегодня в ходе рабочей поездки заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина во Всеволожский район обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры Мурино и Нового Девяткино.

– «Дальпитерстрой» потратил на строительство этого участка дороги 48 миллионов рублей, – отметил представитель компании Денис Скворцов. – Работы начались в начале года. Проект включал три этапа. Строительство перемычки уже завершено и при благоприятном стечении обстоятельств дорогу сдадим в ноябре этого года. Первоначальная стоимость проекта была почти вдвое меньше. Однако сумму пришлось пересмотреть, так как появились новые вводные.

– Безусловно, это не решит все транспортные проблемы Нового Девяткино, – отметил Михаил Москвин. – Строительство перемычки урегулирует систему дорожно-транспортного движения. Это только первый этап масштабного проекта, направленного на разгрузку дорог от пробок. На втором этапе планируется расширить Токсовское шоссе. К примеру, прокол в Мурино локально решил проблему, но сейчас прорабатывается вопрос строительства дорожной развязки, соединяющей новостройки с КАД.

Ирэн ОВСЕПЯН