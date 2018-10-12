В администрации Всеволожского района 11 октября состоялось рабочее совещание с участием заместителя главы районной администрации по общим вопросам Сергея Полякова и военного комиссара города Всеволожска и Всеволожского района Николая Александрова, посвященное осенней призывной кампании.

Как сообщили в пресс-службе администрации Всеволожского района, в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года в ряды вооруженных сил для прохождения срочной службы планируется призвать более 200 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, зарегистрированных и проживающих во Всеволожском районе. За период осенней призывной кампании состоится 15 отправок призывников. Первые проводы для 16 будущих армейцев пройдут в торжественной обстановке в КДЦ «Южный» города Всеволожска уже 17 октября.