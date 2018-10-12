В минувший четверг, 11 октября, в правительстве 47-го региона прошло второе собрание Молодежного совета при губернаторе Ленинградской области. На заседание собрались активисты совета из разных районов. Цель таких встреч – обсудить насущные проблемы и наметить стратегии дальнейшей работы.

Открыл мероприятие председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Алексей Орлов, который обратился к собравшимся с приветственным словом. Вел собрание председатель Молодежного совета при губернаторе Никита Чалбаш.

Такие встречи проводятся раз в три месяца и за это время у активистов накапливается множество вопросов и тем для обсуждения. В рамках этого собрания определились с основными направлениями работы на 2019 год, выслушали доклады о проблемах молодежи в районах, обсудили проведение предстоящих мероприятий.

Екатерина КОРОЛЕВА