Вчера, 11 октября, Управление автомобильных дорог Ленинградской области объявило конкурс на строительство путепровода через железную дорогу в районе станции Мельничный Ручей. Начальная (максимальная) цена контракта – 1,5 миллиарда рублей.

Дата окончания подачи заявок 29 октября. Аукцион должен состояться 6 ноября. Протяженность путепровода в районе станции Мельничный Ручей во Всеволожске (39-й километр региональной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск») составит 1,2 км, расчетная скорость движения – 60 км/ч, дорога будет четырехполосной. Это позволит разгрузить движение автотранспорта на переезде.

Планируемый срок окончания работ по строительству путепровода – декабрь 2022 года.

Напомним, 4 сентября были проведены общественные слушания по проекту строительства путепровода через железную дорогу в районе станции Мельничный ручей во Всеволожске с участием представителей правительства и Ленавтодора.