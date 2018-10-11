Ленавтодор потребовал от подрядчика уложить новый асфальт на Колтушском шоссе в кратчайшие сроки. Кроме того, работы, требующие изменения схемы движения транспорта, должны вестись только по ночам.

Сейчас на трехкилометровом участке от развязки «КАД – Колтуши» в сторону Янино срезан старый асфальт и наполовину уложен нижний слой асфальтобетона. В то время как ремонт предусматривает полную замену изношенного покрытия, укладку двух слоев асфальта, укрепление обочин и нанесение износостойкой разметки.

Отметим, Колтушское шоссе является одной из наиболее загруженных региональных дорог Ленинградской области. Интенсивность движения составляет почти 50 тысяч машин в сутки.