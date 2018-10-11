Во Всеволожском районе продолжается плановая реконструкция электросетевого комплекса и строительство новых электросетевых объектов.

За 2018 год компания ЛОЭСК ввела в работу 13 новых трансформаторных подстанций в Кудрово, Мурино и Всеволожске, чтобы обеспечить необходимую мощность строящимся там многоэтажным жилым комплексам.

В Кузьмоловском поселении в рамках реализации инвестиционной программы активно ведутся работы по реконструкции распределительной сети и строительству новых электросетевых объектов. В 2018 году началась работа по замене головных кабельных линий, идущих от питающей подстанции. Они были проложены более 40 лет назад и выработали свой ресурс. Полностью заменить головные кабельные линии планируют к 2024 году. Уже сейчас введена в работу новая распределительная подстанция 6 кВ, которая обеспечит возможность перевода потребителей Кузьмолово на резервную схему электроснабжения в случае нештатных ситуаций или аварий.

Кроме того, в 2018 году будет завершена реконструкция распределительной подстанции 6/0,4 кВ в Янино – заменены силовые трансформаторы и основное оборудование.

Областные энергетики обещают, что с каждым годом время аварийных отключений электроэнергии во Всеволожском районе будет сокращаться.

– В Пригородном филиале активно производится цифровизация сетей, – отметил главный инженер Пригородного филиала Иван Катаев. – Благодаря системам телемеханики диспетчеры получают информацию об отключении электроэнергии не по звонкам потребителей, а по автоматическому сигналу и могут быстро перевести нагрузку на резервные схемы электроснабжения.