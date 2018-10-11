Так сказала, открывая традиционную сельскохозяйственную районную ярмарку, глава Всеволожского района Ольга Ковальчук. Тепло и душевно, не тратя много слов, поприветствовали гостей и участников ярмарки заместитель главы администрации Всеволожского района по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Маринэ Тоноян и исполняющая обязанности главы администрации города Всеволожска Маргарита Фролова, пожелав всем присутствующим на Юбилейной площади запастись на зиму всем необходимым и получить как можно больше положительных эмоций не только от покупок, но и в целом от праздника.

Да, наша ярмарка давно стала не только местом торга и торговли, но и по-настоящему культурным событием в жизни района. И вот уже звучит песня о России в исполнении «Росиночки», замечательного образцового коллектива Янинской школы, затем несется лихая казачья песня самобытного ансамбля «Казачья доля», и ноги сами просятся в пляс! И такие обязательно находятся среди зрителей, а ведущая праздника со сцены Юбилейной площади объявляет, можно сказать, своеобразный девиз ярмарки:

«Мы рады гостям, как добрым вестям!

Всех привечаем, душевно встречаем»!

…Да, весь Всеволожский проспект от начала до конца превратился в одну торговую ярмарочную зону. На всех лотках, лоточках, во всех ларьках-ларечках – приветливые лица, все продавцы встречают потенциальных покупателей, как правило, улыбкой. Угрюмый, да неприветливый продавец, согласитесь, как-то не располагает к общению. Повсюду идет бойкая торговля всякой всячиной, в том числе нужной в хозяйстве. «Дешевые распродажи» (дурацкое это выражение почему-то прижилось в народе) буквально «сбивают с ног» неожиданностью предложений: «Купи одеяло, получи подушку в подарок!» «Купи жене колготки, чтобы не замерзла!»

Гранатовый сок, аджика и настоящий домашний сыр, по словам веселого продавца Руслана, приехали к нам на ярмарку прямо из Абхазии. Саженцы, разнообразные кустарники и цветы – из питомников Ломоносовского, Гатчинского, Тосненского и Всеволожского района. Великое разнообразие сортов, цветов и эксклюзивных предложений. «Бульба», лук, морковка и капуста из Беларуси, а огромные фуры, полные кочанов капусты знаменитых засолочных сортов «слава» и «амагер», – из наших сельскохозяйственных предприятий – «Приневское», «Пригородный». У прилавков ЗАО «Агрофирма «Выборжец» традиционно – очередь из желающих купить замечательные их огурчики, золотые, как солнышко, помидорчики, по-настоящему «синенькие» баклажаны, перцы и травы. Народ несет охапками зелень – укроп да сельдерей, петрушку и кинзу, прет мешками – кто на тачках, кто на своих собственных плечах, мешки картошки и капусты. Со всех сторон несутся предложения от продавцов и вопросы от покупателей. Каждый торговец убежден в качестве своего товара, каждый покупатель может убедиться в том, что это истинная правда. Легко дают попробовать сыр и даже колбасу, традиционно предлагают отведать меда, даже сидр наливают по чуть-чуть, только шашлык почему-то не предлагают попробовать, сразу предлагают купить.

«А кальвадоса не желаете?!»

И чего только не увидишь на ярмарке, чему не удивишься и с кем не познакомишься! И, поверьте, если вы там не были, на ярмарке есть чему поудивляться. Вот на самом видном месте, можно сказать в «красном углу» своего прилавка, продавец выставил тот самый народный аппарат, о котором даже фильм снял знаменитый режиссер Гайдай. Точнее, о тех, кто так бездарно пользовался этим аппаратом. Сегодня никто, даже полиция, не нанесет вреда честному самогонщику. Государственная-то монополия на крепкие алкогольные (и не крепкие тоже) – отменена! Так что полиции с производителями контрафактной, то есть поддельной, продукции справиться бы! Поэтому Алексей Кузнецов (а именно так зовут продавца) может честно смотреть в лицо всем. Желающие приобретать подобный агрегат, конечно, есть.

Я, например, знаю две очень приличные семьи, даже докторов наук, которые изготавливают великолепный кальвадос с помощью этого самого агрегата. Нынче яблок – море, тоннами зарывают и выбрасывают на свалки. У меня лично еще с прошлых лет киснет и бродит в подвале яблочный сок, а уж нынче… Даже говорить не хочется. Так жалко фрукта, пропадающего зазря… Ау, кооперация, где ты? Где твои натуральные соки и морсы, сидр и кальвадос? Но это отдельный разговор, и очень серьезный, о судьбе отечественной потребительской кооперации, представители которой раньше ездили по городам и весям, закупая не только фрукты и овощи у населения, но и так называемые «дикоросы», то есть ту же бруснику и клюкву, грибы и даже травы.

Занимаясь переработкой мяса от частных владельцев, потребкооперация немало пользы приносила нашему, тогда не очень сытому, потребителю. Сейчас мы, можно сказать, от сытости бесимся. Правда, далеко не все. Кому-то, как говорится, свиной хрящик хорош, а кого-то даже фуа-гра не радует. Может, по селедке с картошкой соскучились? Ну, этого добра на ярмарке, как говорится, – навалом! Ешь не хочу.

Алексей Кузнецов, владелец небольшой сети магазинов, где можно купить всё для дома, – производитель очень красивых и удобных мангалов, других изделий, требующих рук кузнечных дел мастеров. И посуда чугунная у него качественная – разнообразная и красивая.

Ну а свято место пусто, как известно, не бывает. Поэтому место потребкооперации заняли мелкие частные предприниматели. Поэтому и клюквы, и облепихи, а уж грибов на ярмарке было в избытке. И соленых груздочков, и сушеных белых. Только цены на эту лесную сказку – кусачие. 4 тысячи рублей за кило сушеных грибов. А вот тыквы подешевели! Всего 40 рублей за килограмм от Глеба Скоморохова.

Про «оранжевое чудо» и любовь земную

С Глебом Юрьевичем Скомороховым – так серьезно представился этот, в общем, еще совсем молодой человек – мы познакомились на прошлой ярмарке. Владелец личного подсобного хозяйства из деревни Янино­1 запомнился своей основательностью, объективным взглядом на многие процессы, в том числе в нашей экономике. А еще чувствовалось, что он очень любит свою семью.

– Я человек городской, – рассказывал мне тогда Глеб. – Переиначил всю свою жизнь, когда родился второй ребенок. Хотелось дать детям не только нормальное воспитание и обучение, но еще и здоровую, полезную пищу. Натуральный продукт, так сказать. Тут как раз образовался участок в Янино, доставшийся в наследство, и Таня, моя жена, поддержала меня в моей идее. Завели кур, перепелов, стали выращивать разнообразные овощи. Не все получалось с ходу, но мы упирались, работаем только вдвоем с Татьяной, и как-то со временем стало все получаться у нас. Но это не значит, что проблем не стало. Просто они стали иного характера. Например, со сбытом нашей продукции. Хорошо, что есть ярмарки, но они в нашем районе всего несколько раз в году, включая ярмарки выходного дня, это, конечно, выручает, но настоящего сбыта нашей, как мы ее теперь называем, «органической» продукции, нет, к сожалению.

В этом году Глеб Скоморохов меня опять по-хорошему удивил. К его прилавку выстроилась даже небольшая очередь. Продукция уж очень была привлекательной! Оранжевое солнце, иначе не назовешь! Гора оранжевых тыкв, кабачки всех сортов и видов привлекали покупателей без всякой рекламы. Тыквы уходили влет.

– Дешево и вкусно, – рассказывала мне Татьяна, с которой мы наконец-то познакомились. – Это сорт немецкой селекции, поэтому тыковки мало того что красивые, они вкусные, они лежкие. Не надо никаких подвалов, особых условий хранения – закатил под кровать, под стол, и если в помещении сухо и достаточно тепло, они будут лежать до весны.

Как оказалось, Татьяна Скоморохова по профессии инженер-технолог производства продукции общественного питания. Чтобы помогать мужу и лучше разбираться в тонкостях фермерского хозяйства, получила второе образование – экономиста. В общем, ей и карты в руки, и она по ходу дела рассказывает интересующимся, что можно приготовить из этого диетического овоща:

– Можно делать рулеты, варенье, пироги. Люблю суп из тыквы с добавлением сливок. Просто запекать в духовке с добавлением сливочного масла и корицы. Можно на пару приготовить, вообще без всякого масла. Всё что угодно! Мы нынче поразмышляли, прикинули, что экономически нам выгодно, и все наши сотки засадили тыквой. Лето было отменное, и тыква нас выручает. А с мясом куры – сложности. Народ смотрит цену, берет что подешевле. По первости, когда мы стали заниматься птицей, меня удивляли вопросы покупателей типа «А первый бульон надо сливать?» – Приходилось разъяснять: да зачем, в нем же самый смак. Это же домашняя кура!

Пока Глеб бойко торгует оранжевым своим чудом, мы продолжаем с Татьяной разговор о сложностях птицеводства и экономики.

– Вы понимаете, если раньше люди старались покупать домашнюю птицу хотя бы для детей, то сейчас покупательская способность у людей упала. Это факт. Мы не можем этого не почувствовать на себе. Сельский труд, свое личное подсобное хозяйство в таких масштабах – это очень тяжелый ежедневный труд, без оглядки на выходные и на праздники, с утра и до вечера. Мы же не можем продавать ту же курицу по себестоимости, нам же развиваться надо, детей кормить также. При этом электричество не дешевеет, комбикорма не дешевеют. Птица не так уж проста, как это может показаться, ей очень хороший уход нужен. Одно дело – если у тебя две курочки бегают в саду, а другое дело – когда их двести с лишним голов. А чтобы приехать торговать, необходимо кучу анализов сдать, чтобы доказать, что птица у тебя здорова. Надо искать свою нишу в производстве продуктов, провести своеобразный маркетинг, что сегодня нужнее рынку. Так что наша надежда на тыкву! И не только на нее. Мы с Глебом обязательно что-нибудь придумаем.

И тут Татьяна так хорошо улыбнулась, что поверилось – у этой пары все будет хорошо. Когда любовь и к земле, и к своим самым близким людям согревает и кормит – у такой семьи однозначно есть будущее.

Лук – от семи недуг, а мёд – от всех!

За годы моих прогулок по разнообразным ярмаркам – от международных до районных – я стала, признаться, не только их певцом и пропагандистом, но и научилась неплохо разбираться во многих ухищрениях махинаторов. А среди них ведь порой встречаются прямые потомки Остапа Бендера – такие же изобретательные, наглые и талантливые. Умеют ведь убедить наивного потребителя в супернеобходимости приобретения их залежалого, а то и просто некачественного товара. Ну ладно, тряпки, как говорится. Не понравилось, положил в дальний угол, хотя и обидно.

А вот мёд, к примеру. Покупаем, потому что действительно очень нужно. Как известно, «лук – от семи недуг», поэтому его на любой ярмарке тоже покупают в больших количествах. Без лука – никак. И без мёда не сладко. Очень уж полезный продукт. Поэтому любая пенсионерка с крошечной пенсией откладывает свои копейки от ярмарки до ярмарки, чтобы купить банку мёда – и для себя, и для внучат. И покупают порой какой-нибудь «навороченный», с «маточкиным молочком», которого в природе нет и никогда не было. Это чисто «рукотворное дело». Дело фантазии и рук человеческих разноцветные меда с различными добавками. Еще опаснее и обиднее – и вовсе не мёд, а сахар на меду. Так бы и писали: медовый продукт или еще как-нибудь. Нет ведь, пишут: «от болезней желудочно-кишечного тракта, всех кишечных заболеваний, от радиации, понижает содержание жира и содержание сахара в крови». Это я нынче прочла на одном из рекламных плакатиков на медовой палатке. Не верь, читатель! Сколько я ни спрашивала врачей, понижает ли мёд содержание сахара в крови, они в один голос твердили: Нет! Однозначно нет! Мёд – это глюкоза, значит, он по любому повышает содержание сахара.

– Надо быть честным с покупателем, – говорит пчеловод со стажем Юрий Васильевич Вяльцев, однофамилец знаменитой некогда певицы. Юрий Васильевич – потомственный пчеловод. Его отец держал пасеку, и он это дело продолжает. Живет со своими пчелами, у него 120 ульев в Воронежской области, в деревне Платава Репьевского района. Пасека у него кочевая, и с весны до осени кочует Иван Васильевич со своей огромной семьей по всей Воронежской области. Пчелки его трудолюбивые добывают самый обычный, природный мёд – луговой, липовый, гречишный, донниковый, мёд акации и кипрея. Ничего лишнего, как говорится. Дети еще маленькие, но крутятся тоже возле пчел, а работает Вяльцев на пасеке со своей женой Галиной. В планах у Юрия Васильевича расширение его живого производства:

– В прошлом году большой мор был на пчел, появилась такая напасть завезенная, как клещ, много пчелиных семей у меня из зимы не вышло, хотя дышал на них, как на малых ребят. В этом году решили мы с Галей 170 семей развести, надеемся, что получится.

Замечаю Юрию Васильевичу, что жизнь пчеловода – тоже на любителя, все время кочевая жизнь, все время ищешь, где цветет, а где уже плодоносит. И он философски мне отвечает:

– Каждому свое. Мне такая жизнь, к примеру, нравится. Я свободен. Мои пчелы кормят мою семью, дают мне радость. Я же с детства к ним прикипел. А потом, вы знаете, существует такая версия: пока живут пчелы – живет и планета. Если пчела погибнет, значит, и планете нашей кирдык. Так что кто-то должен хранить пчелу.

Вот так, дорогой читатель. Ни больше ни меньше. И напоследок попробуем ответить на интересный вопрос:

«А сколько весит красота?»

– Красота нынче на вес! – шутит пышнотелая красавица. Я даже сразу не поняла, что на ее прилавке свечи. Настоящее произведение искусства: причудливой формы, филигранные, резные, ни один рисунок и цвет не повторяются. Просто диво дивное! И люди охотно покупают эту красоту. Красота действительно нынче идет на вес. Свечи тут от самых маленьких до огромных. Вот одна свеча «вытянула» на 600 рублей.

– Но денег как-то не жалко, – говорят покупатели, молодая пара, муж с женой. Они собираются венчаться именно с такими свечами.

– Это венецианские свечи, – рассказывает мне Ирина Анатольевна Буйная – так зовут мастера. – Они там придуманы и там впервые их увидел и оценил мир. А я увидела эти свечи, еще учась в университете, просто влюбилась в эту красоту, и все мечтала когда-нибудь этим делом заняться. Сейчас, в век интернета, все можно найти в сетях, и несколько лет назад я освоила это производство, сама радуюсь на свои свечи и людей радую. Как там говорится в Библии: «Держи свою свечу зажженной»? Вот я этим и занимаюсь.

Ирина Буйная по профессии преподаватель. Уже на пенсии, но в наше время многие люди осваивают какое-то новое для себя дело, закончив профессиональную карьеру. А для других новое дело – ступенька к главному делу своей жизни. Может быть, мостик или трамплин. Как, например, для Андрея Гаврина. Профессиональный дирижер, человек, известный в Петербурге и за его пределами, тоже привез на нашу ярмарку свою рукотворную красоту. Тут же прочие его «произведения» – банки с солеными огурцами, помидорами, прочей снедью.

– Жена творит? – спрашиваю Андрея Юрьевича.

– Нет, – отвечает он. – Жена у меня прима Театра музыкальной комедии, поэтому солить огурцы я ей не доверяю, все это делаю сам. Хотя она по мере сил мне помогает.

Удивительная история, просто невероятная! Меньше всего я думала встретить дирижера и опереточную диву в качестве фермеров. И тем не менее это наша очередная история про чудаков, которые украшают мир. Несколько лет назад, будучи за границей, Андрей Гаврин впервые увидел декоративные тыквы. Буквально влюбился в это чудо света. Разнообразные по форме, по цвету эти крошечные тыковки могут служить человеку в разном качестве – индейцы, например, из них делали посуду для хранения зерен кукурузы и табака, восточные народы – для хранения своего насвая. Эти тыковки могут быть просто украшением дома.

– Год стоят, не портясь! Я семена специально вожу из Германии, из Швейцарии, – рассказывал мне дирижер Гаврин, выпускник консерватории, – потому что у нас таких семян нет. А потом вошел во вкус, стал выращивать и продовольственную тыкву, и огурцы, и помидоры, и кабачки. По случаю взял в аренду почти два гектара земли под Тверью, неподалеку от Максатихи, это районный центр, и работаю теперь, можно сказать, вахтовым методом. Летом работаю земледельцем, зимой я – дирижер. Точнее, я своей профессии не изменяю никогда, и то, что я делаю на земле, идет на пользу моей основной профессии. Таким образом я зарабатываю деньги на свой основной проект в области музыкальной культуры. Проект называется «Звезды Российской оперетты», и если увидите плакаты с таким названием концерта – так это мы.

Вот так причудливо сложилась жизнь Андрея Гаврина, но все пошло как по нотам. Тыквы он теперь рассылает по всей России. Заказы сыпятся через Интернет. Кстати, недорого – килограмм такой красоты всего за двести рублей. А радости – на тысячу! И как тут не вспомнить знаменитые строчки поэта Заболоцкого: «А если это так, то что есть красота, и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде»? Меня лично согревает огонь, явно живущий в этих очень красивых, талантливых и неординарных людях, встреченных мною нынче на нашей сельскохозяйственной ярмарке.

Об этом мы говорили и с начальником управления экономики администрации нашего Всеволожского района Ингой Масловой.

– Все заметили, – рассказывала Инга Сергеевна, – что в этом году мы освободили Юбилейную площадь от ларьков и палаток, оставив только мастеров народных промыслов. Хочется, чтобы люди могли на просторе послушать концерт, погулять с детьми, просто перевести дух и отдохнуть, перекусить. Ведь ярмарка – это не только поход за своим продуктовым набором, это должна быть радость для души. И для гостей, и для участников. Вот если люди уходят с ярмарки с хорошим настроением – для нас это радость. Значит, мы тоже хорошо потрудились.

А еще в эти дни в Москве традиционно открывается самая масштабная в России итоговая Выставка-ярмарка «Золотая осень». Лучшие хозяйства России представят на ней свои достижения. Ленинградская область традиционно занимает передовые позиции в производстве птицы и молока, рыбной продукции, закрытого овощеводства, да и самая красивая корова страны по-прежнему наша, ленинградская. Хозяйства Всеволожского района, лучшие из лучших, тоже традиционно принимают участие в выставке. Пожелаем успехов труженикам ЗАО «Племенной завод «Приневское», ЗАО «Агрофирма «Выборжец», ООО «СПК «Пригородный» и всем, кто трудился на земле не покладая рук, чтобы мы были сыты.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА