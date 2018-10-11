Аналоговое телевидение получило последнее предупреждение

Окончательный переход на цифровое вещание в России состоится 15 января 2019 года. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. После этого принимать телевизионный сигнал с ретрансляционных башен без специальной приставки или современного телевизора будет невозможно.

Нововведения коснутся, в том числе, жителей Ленинградской области и Всеволожского района – в первую очередь тех, которые до сих пор принимают аналоговый телевизионный сигнал на обычные комнатные или уличные антенны. Телезрителей, которые подключены к спутниковым антеннам или кабельным сетями, отключение аналогового эфирного вещания не затронет.

Чтобы продолжать принимать телевизионный сигнал на обычную антенну, телевизор должен быть оснащен специальным цифровым приемником стандарта DVB-T2. В большинстве современных телевизоров эти приемники уже встроены. А для старых моделей можно приобрести специальный приемник-приставку отдельно – в рознице он стоит от 700 рублей. После его подключения жителями Всеволожского района будут доступны 20 каналов в хорошем качестве без абонентской платы. В дальнейшем количество каналов планируется увеличивать.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предупреждает о возможном ажиотажном спросе на цифровые приставки и рекомендует заранее приобрести необходимое оборудование.