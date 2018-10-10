Муринский долгострой «Девятый вал» введут в эксплуатацию

Около 700 владельцев квартир ЖК «Девятый вал», построенного «Лидер Групп», могут в ближайшее время справить новоселье.

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области дал добро на ввод второй очереди жилого комплекса, расположенного на проспекте Авиаторов Балтики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Комплекс состоит из одного корпуса на 689 квартир, общая жилая площадь – почти 38 тыс. кв. м.

Планировалось, что объект сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2015 года, но стройка затянулась. Причина – строительные недоделки и задержка в оформлении технических документов, связанных с присоединением к сетям теплоснабжения и допуску к электрическим сетям.

Отметим, что ранее Госстройнадзор выдал разрешение на ввод первой очереди ЖК «Три кита», возведенного «Лидер Групп» в Мурино. Комплекс состоит из трех корпусов, в которых продано около 1500 квартир. Застройщик обещает подготовить вторую очередь «Трех китов» к сдаче в конце года.