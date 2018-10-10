Первые областные соревнования по компьютерной грамотности «В ногу со временем» для граждан пожилого возраста Ленинградской области состоялись сегодня, 10 октября, в Доме культуры поселка Кузьмоловский.

Всего вместе с группами поддержки на соревнования приехали около ста человек «серебряного возраста» из разных районов области, из них больше пятидесяти стали участниками состязаний в двух номинациях – «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».

Всеволожский район представляли жительницы Кузьмоловского Е.Н. Тищенко, В.М. Белова, Л.А. Плиско, Г.Г. Сарайкина (на снимке), которые выступили в номинации «Начинающий пользователь».

Все участники продемонстрировали хорошие пользовательские умения и были награждены дипломами и памятными подарками комитета по социальной защите Ленинградской области.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА