Во Всеволожске ртутьсодержащие лампы в октябре можно сдать на переработку 14 и 27 числа с 11.00 до 12.00.

Оборудованный передвижной пункт приема отходов расположен по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 72 (ж/д ст. Всеволожская).

Отработанные ртутьсодержащие лампы в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов отнесены к отходам I класса опасности – чрезвычайно опасные.

Степень вредного воздействия таких отходов на окружающую среду оценивается как очень высокая с необратимым нарушением в экологических системах. По гигиенической классификации химическое вещество «ртуть» также относится к первому классу опасности (чрезвычайно опасное химическое вещество). В настоящее время из-за отсутствия централизованной сети сбора и переработки отработанные лампы выбрасываются вместе с обычным мусором с последующим размещением на полигонах твердых бытовых отходов, что недопустимо.