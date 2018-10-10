В № 45 газеты «Всеволожские вести» от 5 октября 2018 года была опубликована статья «Возвращение «Пурги» на Коккоревский причал». В ней описывалось, как группа поисковиков под руководством Игоря Матюка поднимала со дна Ладожского озера носовую часть от военного сторожевого корабля «Пурга». Этот корабль погиб 1 сентября 1942 года от попадания бомб, сброшенных фашистскими летчиками.

После выхода статьи с нашим корреспондентом Людмилой Однобоковой связался житель поселка Васкелово Анатолий Петухов. Оказывается, он в свое время служил под начальством человека, который выжил во время крушения «Пурги». Выжившего звали Север Дмитриевич Агеев. Он служил на корабле «Пурга» старшиной II статьи и в 1947 году рассказал своему подчиненному Анатолию Петухову много интересного про гибель этого легендарного корабля.

Таким образом, благодаря газете был найден косвенный свидетель, проживающий во Всеволожском районе. Кораблекрушение произошло давно, никого из тех, кто видел это событие своими глазами, в живых уже не осталось. Сразу же об этом важном свидетеле было сообщено дайверу Игорю Матюку.

Подробный рассказ Анатолия Петухова о гибели «Пурги» вы сможете прочитать в одном из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести».