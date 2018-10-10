Председатель общественного объединения «Киргизское общество блокадников Ленинграда» Анна Кутанова награждена орденом Данк (Славы).

Награду блокаднице вручил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

– Блокадники продемонстрировали мужество, стойкость и героизм, – подчеркнул С. Жээнбеков. – Они показали пример чести и силы человеческого духа. Мы благодарны им за активную общественную деятельность. Уверен, что вы и в дальнейшем будете помогать воспитывать высокие духовные и моральные качества у молодого поколения.

– Наша деятельность направлена на укрепление мира и согласия в Киргизии, на воспитание молодежи, чтобы новое поколение не забывало о героизме своих предков, о войне и о мужестве, – говорит коренная ленинградка Анна Кутанова, которая встретив свою вторую половинку – киргизского паренька Асанбека в институте, навсегда переехала во Фрунзе (Бишкек). – Хочется, чтобы был мир и согласие в нашем доме. Мы чтим даты, связанные с блокадой, и организовываем мероприятия.

Отметим, что по инициативе Анны Кутановой в 2015 году в Киргизию приехали блокадники Ленинграда, которые были эвакуированы в детские дома Иссык-Кульской области. Посетить места, где прошло их детство, они смогли благодаря акции «Маршрут памяти». Гости побывали в девяти городах и селах, в каждом их встречали тепло: устраивали концерты, пели военные песни, вспоминали ветеранов.

– Когда ты не знаешь собственную историю, приходят другие люди, которые преподносят ее совсем по-другому, – уверена одна из организаторов «Маршрута памяти», координатор поискового движения «Наша победа» Светлана Лаптева. – Они ее переписывают. Поэтому говорить о своих героях нужно и важно.

Ирэн ОВСЕПЯН