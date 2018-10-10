В минувшие выходные в деревне Старая на ледовой арене «Ладога» прошло Всероссийское спортивное соревнование «Открытое Первенство города Всеволожска по хоккею с мячом» для юношей 2008 года рождения и младше. В состязаниях приняли участие команды из Мурманска, Нижегородской, Московской, Новгородской и Ленинградской областей.

Соревнования проходили по круговой системе. В первый игровой день лидерство захватили три команды: ХФК «Всеволожск», ХК «Боровичи» и «Вымпел» из Нижнего Новгорода, набравшие по 7 очков. Кульминацией дня стал мастер-класс семикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Евгения Иванушкина, мастеров спорта по хоккею с мячом Андрея Лобачева и Игоря Крапивина. Участники вместе с наставниками выполняли разнообразные элементы русского хоккея.

Во второй игровой день команда ХФК «Всеволожск», победив в двух играх, с нетерпением ждала последней игры соревнований между ХК «Боровичи» и «МБУ «СШОР «Королёв». В итоге победителем соревнований стал ХФК «Всеволожск» (тренеры Владимир Гайдуков и Евгений Трофимов). II место завоевал ХК «Боровичи» (тренер Леонид Ашихмин), и III место – нижегородский «Вымпел» (тренер Вадим Морозов).

Все участники соревнования и тренеры были награждены памятными подарками. Лучшие игроки соревнования получили в подарок клюшки с автографами игроков сборной России, памятные календари и другие ценные подарки.

Всеволожск передал эстафетную палочку Нижнему Новгороду, где в январе 2019 года юные хоккеисты скрестят свои клюшки вновь в рамках третьего этапа соревнования.

Итоги соревнования:

I место – ХФК «Всеволожск» г. Всеволожск, Ленинградская область;

II место – ХК «Боровичи» г. Боровичи, Новгородская область;

III место – «Вымпел» г. Нижний Новгород;

IV место – «МБУ «СШОР «Королёв» г. Королёв, Московская область;

V место – «Сормово» г. Нижний Новгород;

VI место – «Сборная команда города Мурманска» г. Мурманск.

Лучшие игроки:

Лучший вратарь: Артем Усцов (ХФК «Всеволожск», Ленинградская область).

Лучший защитник: Иван Балыкин («Сормово», г. Нижний Новгород).

Лучший нападающий: Юрий Конышев («Вымпел», г. Нижний Новгород).

Лучший бомбардир: Кирилл Ашихмин (ХК «Боровичи», Новгородская область).

Лучший полузащитник: Кирилл Роменский («МБУ «СШОР «Королев», Московская область).

Приз зрительских симпатий: Игорь Новолодский («Сборная команда города Мурманска», г. Мурманск).

Любовь ЗАЙЦЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА