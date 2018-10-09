В поселке Верхние Осельки горели два частных дома

Сегодня, 9 октября, в 12.21 поступил сигнал о пожаре в двух частных домах на улице Привокзальной в поселке Верхние Осельки.

На место происшествия выехали дежурные смены 94 и 93 пожарно-спасательных частей, 140, 147 и 143 пожарных частей Леноблпожспаса, 45 пожарной части Санкт-Петербурга, оперативная группа Всеволожского пожарно-спасательного гарнизона, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуация ГУ МЧС России по Ленобласти, служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Общая площадь горения составила 350 кв. м. В 13.00 пожар уже локализовали, а в 14.10 было ликвидировано открытое горение. Всего в ликвидации пожара участвовали 31 человек и 9 единиц техники.