В четверг, 11 октября, состоится выездная проверка санитарного состояния лесов Всеволожского района Ленинградской области.

Оценку проведению санитарно-оздоровительных мероприятий на территории Ореховского участкового лесничества Всеволожского района дадут специалисты комитета по природным ресурсам, Ленобллеса и Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета.

Напомним, что ранее была проведена комплексная экспертиза, направленная на предотвращение распространения болезней растений и вредителей, своевременное выявление нездоровых деревьев и сохранение экологического равновесия. В ходе контрольных мероприятий выяснилось, что значительная часть лесов, прилегающих к Приозерскому шоссе, подверглась нашествию жуков-короедов. Из-за сложившейся непростой ситуации было принято решение о вырубке поврежденных насаждений, а затем планировалась высадка нового леса.

Отметим, что зараженность зеленых насаждений Ореховского лесничества насекомыми-вредителями резко увеличилась за последние годы. К примеру, если в 2011 году по результатам мониторинга было рекомендовано проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на 18% лесных территорий, в 2012 – на 38%, то к 2015 году эта цифра увеличилась до 97%.