На региональных трассах установят динамические дорожные знаки и электронные табло переменной информации. В режиме реального времени они будут предупреждать водителей о состоянии трасс, корректировать направления транспортных потоков, предотвращать ДТП и образование заторов.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, до конца года в рамках пилотного проекта динамические табло и знаки появятся вблизи Сертолово (трасса «Парголово – Огоньки»), Янино (Колтушское шоссе), Скотного (трасса «Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск»), Отрадного (трасса «Ульяновка – Отрадное») и Каложиц (трасса «Гатчина – Ополье»).

Знаки и табло — компоненты автоматизированной транспортной системы управления дорожным движением (АСУДД).