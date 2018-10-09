Директору Мультицентра социальной и трудовой интеграции, председателю Совета Благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирине Дрозденко на II конгрессе «Психическое здоровье человека XXI века», который проходил в Москве 5 – 7 октября, вручена Национальная общественная премия «Гармония-2018» в номинации «Реабилитация и абилитация».

Лауреатами этой премии становятся деятели здравоохранения, науки и образования, искусства и культуры, права и экономики, социальной защиты, информации и печати, физической культуры и спорта, общественных и деловых кругов, которые внесли значительный вклад в дело сохранения психического здоровья людей.

– Счастье – это когда занимаешься тем, что нравится, но не менее важно делать то, что хорошо знаешь и умеешь. Наша команда Мультицентра – команда счастливых единомышленников, потому что мы точно знаем наши цели и профессионально решаем задачи, – призналась Ирина Дрозденко.