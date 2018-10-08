Ленинградское УФАС России выдало предупреждение ООО «Мясокомбинат «Всеволожский» о недопустимости обмана потребителей путем размещения на упаковке колбасных изделий «Самсон» недостоверной информации.

С жалобой на мясокомбинат при проведении акции «Самсон Кэшбэк» обратился потребитель продукции. Из заявления следовало, что, проводя стимулирующее мероприятие, организатор акции вводил потребителей в заблуждение относительно условий приобретения товара, сообщает Ленинградское УФАС России.

Промо-стикер, размещенный на упаковке, обещал покупателям возврат части денежных средств – «20 рублей с каждой упаковки». Однако о существенном условии, что для получения кэшбэка нужно зарегистрировать QR-коды не менее чем на 100 рублей, то есть купив 5 упаковок продукции, промо-стикер умалчивал. Информация становилась доступна только после вскрытия упаковки.

Ленинградское УФАС России квалифицировало в данных действиях ООО «Мясокомбинат «Всеволожский» признаки нарушения пункта 4 статьи 14.2 135- ФЗ «О защите конкуренции», которая устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение потребителей.