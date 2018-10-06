Сотрудники всеволожских предприятий вышли на старт ежегодной спартакиады

Вчера, 5 октября, стартовала XII спартакиада предприятий, организаций и учреждений города Всеволожска. Соревнования продлятся весь октябрь.

Спартакиаду открыл начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района Андрей Чуркин. Он пожелал всем командам спортивных успехов и удачи.

На протяжении месяца 12 команд будут соревноваться на спортивных площадках Всеволожска в шести дисциплинах: мини-футбол, волейбол, стритбол, городки, висячие сады и перетягивание каната. В

В состязаниях могут участвовать только сотрудники предприятий, нельзя приглашать посторонних лиц из спортивных клубов или команд. Такое строгое требование связано с тем, что основными задачами мероприятия являются привлечение к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом взрослого населения различных возрастов и профессий, а также – укрепление корпоративного духа в коллективах.

Фото Антона ЛЯПИНА