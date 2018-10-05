Андрей Низовский остался недоволен решением вопроса с теплоснабжением в Куйвозях

Вчера, 4 октября, в деревне Гарболово Куйвозовского поселения прошла встреча с местными жителями. В ней приняли участие глава районной администрации Андрей Низовский с руководителями поселения Вячеславом Бабиковым и Надеждой Калининой.

Основные вопросы, которые вызывали больше всего непонимания, споров и разногласий, касались начала отопительного сезона, который в Ленинградской области стартовал первого октября. Однако в Куйвозовском поселении трубы отопления в квартирах жителей девяти многоквартирных домов по-прежнему холодные.

– Как и жители, я не понял, когда глава администрации поселения и управляющие компании собираются дать тепло в оставшиеся девять многоквартирных домов. Не вижу препятствий к тому, чтобы все необходимые работы были завершены в течение недели. Ни долгий разговор, ни мой прямой вопрос ясности не добавили, – отметил глава районной администрации.

По итогам встречи Андрей Низовский заявил о готовности пойти даже на крайние меры, чтобы в домах Куйвозовского поселения появилось тепло.

Второй блок обсуждаемых тем касался будущего мусорного полигона. Решение этого вопроса находится в полномочиях федеральных органов власти.

– Со своей стороны, я предлагал и продолжаю предлагать организацию встречи владельцев полигона, активистов и представителей различных властных структур непосредственно на месте. Лучше один раз увидеть и задать вопросы, глядя в глаза всем участникам процесса, – добавил Андрей Низовский.