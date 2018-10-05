В Петропавловской крепости открылась уникальная экспозиция керамики

Первая экспозиция Музея архитектурной и художественной керамики «Керамарх» открылась сегодня, 5 октября, в казематах Государева бастиона Петропавловской крепости. Собрана выставка из экспонатов ведущих российских музеев, а также частных коллекций.

Здесь представлено более 200 печей и каминов, образцов декора фасадов, изразцовых блоков, куполов, черепиц, изделий так называемого русского «архитектурного ренессанса» и других керамических экспонатов. Самым масштабным и оригинальным артефактом выставки стало семиметровое панно с гротесковой композицией с фасада дома на ул. Труда. Это изделие работы архитектора Покровского было выставлено в начале прошлого века в Дрездене. Потом панно было утрачено и воссоздано только в 2013 году. Как рассказали реставраторы, они при создании коллекции столкнулись с множеством проблем, так как многие экспонаты приходилось восстанавливать «по кирпичикам».

– У нас хранится более 11 тысяч архитектурных деталей, – говорит один из организаторов выставки, заместитель директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга по научной работе и развитию Сергей Калюжин. – Сегодня открывая экспозицию, мы демонстрируем одну из наших уникальных коллекций архитектурной керамики.

– Идея создания экспозиции зародилась в 2012 году, – рассказал директор компании «Паллада» Константин Лихолат. – Для того, чтобы на территории в 400 метров открыть такую экспозицию, пришлось потратить много времени и сил. Цель нашей выставки привлечь внимание и сохранить оригинальные керамические изделия. Ведь многие экспонаты дошли до нас в ужасном состоянии. В стенах музея керамики планируется проводить мастер-классы, конференции. К сожалению, сегодня сказывается отсутствие реставраторов, поэтому были трудности при воссоздании исторического облика изделий.

Как отметил руководитель компании, фирма ведет активное сотрудничество с всеволожским Мультицентром социальной и трудовой интеграции.

– Воспитанники этого учреждения обучаются мастерству, – отмечает Константин Лихолат. – Некоторые ребята после окончания Мультицентра трудоустраиваются у нас.

Отметим, что в день открытия музея стартует научная конференция «Архитектурная художественная керамика: искусство и технологии», а также состоится презентация специализированного научного журнала «Архитектурная керамика мира».

Ирэн ОВСЕПЯН

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