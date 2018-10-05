Подрядчики Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области начали подготовительные работы по строительству Европейского проспекта в Кудрово, так и не законченного компанией «Инвестторг».

На совещании по решению транспортных проблем Кудрово Дирекции КРТ Ленобласти было поручено приступать к работам по строительству Европейского проспекта как можно быстрее, чтобы успеть выполнить максимальный объем работ в этом году. Как сообщили в Дирекции КРТ Ленобласти, срок окончания строительства Европейского проспекта до Ленинградской улицы, включая мост через Оккервиль, – 1 ноября следующего года.

Дирекция КРТ Ленинградской области получила разрешение на производство работ. Также есть договоренность с застройщиками южного Кудрово о финансировании работ по строительству дороги. Смета строительства объекта будет скорректирована: придется перекладывать асфальтовое покрытие, положенное компанией «Инвестторг», так как работы проводились без учета перспективной закладки сетей.

Согласно проекту первый этап Европейского проспекта – от проезда в 7 квартале до пересечения с улицей Строителей – это две полосы движения, ширина проезжей части – 14 метров, ширина тротуара – 3 метра, ширина велосипедной дорожки – 2 метра, протяженность улицы – 404 метра. Второй этап – до улицы Ленинградской протяженностью 120 метров.

Напомним, Соглашение о взаимодействии по созданию дорожной инфраструктуры в Кудрово было заключено между правительством области и «Инвестторгом» 19 декабря 2016 года. Компания должна была построить до декабря 2017 года часть Европейского проспекта и проспекта Строителей. В конце августа «Инвестторг» письменно обязался выполнить соглашение до 1 сентября 2018 года. Но компания не сдержала слово. В итоге работы были остановлены. При этом «Инвестторг» выставил охрану на объекте и не пускал специалистов комитета по строительству для обследования участка дороги и изысканий для продолжения строительства, сообщали в правительстве региона.